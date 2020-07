Iva Pazderková musela vzdát náročnou pouť: Herečku a jejího partnera zastavily zdravotní komplikace

Iva Pazderková Foto: Instagram I. Pazderkové

Česká, „železná“, trasa byla nad jejich síly a místo čtrnáctidenního zážitku se vrátili domů. „Předvčerejší noc byla z důvodu vážnějších a nečekaných fyzických zdravotních komplikací u obou z nás na naší letošní cestě tou poslední,“ svěřila smutně Iva.

„Člověk míní, pán bůh mění. Někdy prostě nemilé překvapení postihne i ty opatrné, připravené a silné. Tak to v životě chodí. Teď, když už je vše ok, samozřejmě přišla obrovská lítost, slzy zklamání, pocit, že jsem nedošla na té kratičké pouti ani sama v sobě tam, kam bylo třeba. Když se na něco dva roky těšíte, společně plánujete, znáte to,“ svěřila Iva, která nechtěla specifikovat, co se jim na cestě přihodilo.

Poděkovala však za lékařskou péči zdravotníkům. „Děkujeme úžasné posádce ZZS Roztoky a taky nejmilejší paní doktorce a sestřičce v hořovické nemocnici,“ napsala Iva, která na dlouhou cestu plánuje vyrazit jindy. ■