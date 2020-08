Dva měsíce před porodem má pouze malé bříško: Konvičková by ráda zvládla ještě jednou dovolenou v Chorvatsku

Vypadá to, že se spíš jen dobře najedla. Super.cz

„S některými kamarádkami, které jsou ve čtvrtém měsíci, tedy o tři měsíce pozadu, tak jsme měly bříško srovnatelně velké. Naštěstí je všechno v pořádku a vyvíjí se to tak, jak má,“ uvedla Konvičková a jedním dechem s úsměvem dodala: „Až mě třeba za měsíc potkáte, tak budu jako chodící velryba.“

To, že zatím nenabrala na váze považuje Markéta za výhodu. „Je to lepší. Nedovedu si představit, že bych tahala o patnáct kilo víc. Teď jsme se vrátili z Chorvatska. Cestovalo se dobře, nemuseli jsme dělat časté pauzy, nebolela mě záda. Využila jsem toho na maximum,“ říká Markéta, která dokonce plánuje, že by na Jadran se snoubencem Reném vyrazila ještě jednou. Vzhledem k partnerově povolání pilota se budou rozhodovat ze dne na den. ■