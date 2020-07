To je pořádný diamant! Slavná zpěvačka se po čtyřech měsících vztahu zasnoubila

Demi Lovato se snoubencem Maxem Ehrichem Profimedia.cz

Tam se pochlubila zamilovanými snímky i fotkou prstenu s obřím diamantem, který nelze přehlédnout ani na záběrech z dálky.

„Byla to láska na první pohled,“ rozepsala se zamilovaná hvězda u fotek. „Nedokážu to nikomu pořádně vysvětlit, protože mě to nikdy předtím nepotkalo, ale naštěstí jsi to měl stejně. Nikdy jsem se necítila tak bezpodmínečně milovaná. Nikdy mě nenutíš být někým, kým nejsem. A díky tobě chci být tou nejlepší verzí sebe samé. Jsem poctěna, že ti mohu dát svou ruku. Miluji tě víc, než nějaké snímky dokážou zachytit, a nemohu se dočkat, až s tebou založím rodinu. Miluji tě navěky, miláčku. Můj parťáku. Tak na naši budoucnost.“

O vztahu hvězdného páru se začalo mluvit v březnu, když spolu flirtovali na Instagramu. Společnými snímky ho pak potvrdili v dubnu. Spolu přečkali i pandemii koronaviru a Demi se často chlubila jejich zamilovanými fotografiemi. Na svého nového partnera pěla ódy a už v červnu se začalo šuškat o zásnubách. Jak se ukázalo, na každém šprochu pravdy trochu.

Lovato v minulosti randila například s bratrem Miley Cyrus Tracem, zpěvákem Joem Jonasem, nebo Wilmerem Valderramou, s nímž byla ve vztahu s přehledem nejdéle. Chodili spolu šest roků. Wilmer byl zpěvačce oporou v průběhu let, kdy bojovala s drogovou závislostí. ■