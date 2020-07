Tlustý Josef ze Slunce seno… Takhle vypadal v 17 letech, kdy už vážil metrák

Jiří Růžička v pohádce Tři oříšky pro Popelku Foto: reprofoto Tři oříšky pro Popelku, Profimedia.cz

Syn herečky Heleny Růžičkové (✝67) působil díky své figuře jako hodný méďa, a proto byl většinou obsazován do rolí dobráckých cvalíků. Asi nejvíc si ho pamatujeme jako tlustého Josefa z Troškovy trilogie Slunce, seno…

Svou hereckou kariéru zahájil Jiří Růžička (8. 1. 1956 – 20. 2. 1999) už v dětském věku. Poprvé se před kamerou objevil dokonce ještě jako batole v dramatu Bomba (1957), později hrál většinou epizodní role, mj. ve filmech Zázračný hlavolam (1967), Naše bláznivá rodina (1968) nebo Panter čeká v 17:30 (1971).

Z hubeňoura cvalíkem

Jako miminko byl prý přitom hubeňoučký a vypadal podvyživeně, což děsilo hlavně jeho babičku. Těžko říct, čím ho doma krmili, ale Helena Růžičková později potvrdila, že její syn se extrémně přejídal. A to zjevně už od dětství, protože i v chlapeckých rolích byl pořádně zavalitý.

Už když hrál kuchtíka ve Třech oříšcích pro Popelku (1973), vážil metrák! A to mu bylo pouhých 17 let. V dospělosti prý na posezení spořádal i pět porcí a během 24 hodin dokázal vypít 15 litrů slazených limonád. Není divu, že trpěl morbidní obezitou. Jednu dobu vážil dokonce přes 300 kg, čímž si vysloužil smutné prvenství – svého času byl nejtěžším českým i evropským hercem. Jemu to ale bylo jedno a prý říkával: „Po mně potopa…“

Závislost na matce…

Se svými rodiči vycházel Jiří Růžička velmi dobře a choval se k nim spíš jako kamarád a vrstevník, dokonce je oslovoval křestními jmény. Podle všeho se ale také nikdy nedokázal odstřihnout od matčiny pupeční šňůry – byl třikrát ženatý a všechna jeho manželství ztroskotala.

Proslýchá se, že mu do nich matka hodně mluvila. A po každém nezdaru ho vždycky podržela, což možná byla chyba. Nejenže se pokaždé postarala o to, aby měl nějakou práci (pokud netočili společně nějaký film, objížděli republiku se zájezdovým představením), ale hlavně za něj platila jeho vysoké dluhy.

…i na hazardu

Jiří Růžička totiž začal po roce 1989 podnikat, ale jeho projekty zkrachovaly. Vrhl se také na hazard a v kasinech a v hernách roztáčel velké prachy. Pochopitelně prohrával a nejrůznějším vymahačům nakonec platila Růžičková, která kvůli němu divže nepřišla na mizinu.

Ujedl se k smrti

A milující matka se o něj pochopitelně postarala i v době, kdy vážně onemocněl. Po prasklém vředu a následných mrtvicích a infarktech byl Jiří Růžička téměř invalidní a vyžadoval neustálou péči. Když ležel v nemocnici a muselo ho chodit obracet šest hasičů, dávala každému denně tisíc korun.

Celá jeho zdravotní anabáze trvala tři roky. Za tu dobu zaplatila Helena Růžičková za synovu léčbu a péči přes tři milióny korun, jen aby měl to nejlepší. Když to ale bylo jen trochu možné, brala si ho domů.

Obézní herec vážným zdravotním problémům nakonec podlehl, otec ho přežil o čtyři a půl roku, matka o necelých pět let. Zůstaly po něm dvě dnes již dospělé dcery, které se s ním ale po rozvodu nestýkaly. Po smrti Heleny Růžičkové se však staly jedinými a zákonitými dědičkami rodinného jmění. ■