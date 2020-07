Agáta Prachařová má novou kérku. Nechala si vytetovat počet svých milenců?

Agáta Prachařová má další tetování... Foto: Super.cz/Instagram A. Prachařové

Agáta Prachařová (35) si nechala udělat novou kérku . Tentokrát si vybrala dosti neobvyklé místo. A to dlaň. Tu si srdíčky a smajlíky nechala ozdobit už loni, ale teď na ruku nějaké ty malůvky přidala.

Na dlani má teď mnohem víc srdíček, a navíc přibyly i nezvyklé čárky na prstu. Fanoušci se Agáty hned ptali, co pro ni nové tetování znamená a zda ji na dlani moc nebolelo.

„Píšete mi, jakej má význam to moje tetování. Tak to je význam jenom pro mě, a ty čárky, to je samozřejmě počet partnerů, který jsem za svůj život měla,“ vtipkovala Agáta v Instastories. ■