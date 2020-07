Bude mít miminko do čeho obléct? V sedmém měsíci těhotenství má Konvičková pro miminko jen jeden pár ponožek

Pro miminko nemá ještě nic připravené. Super.cz

Je v sedmém měsíci těhotenství , Markéta Konvičková (26) ale zatím veřejně nemluví o pohlaví miminka, které nosí pod srdcem. „Já jsem měla být do poslední chvilky taky Ondra. Zatím se o pohlaví nechci bavit, dokud se miminko nenarodí,“ nechala se slyšet Markéta.

I když zbývají jen dva měsíce do plánovaného porodu, tak zpěvačka není materiálně úplně připravená. Markéta pracuje na nové desce s kapelou, buduje nový dům se snoubencem Rendou a na nákupy věcí pro miminko zatím nezbývá příliš času. „Nedávno jsem zjistila, že jedna slečna, která je plus mínus ve stejné fázi těhotenství jako já, už má zařízený pokojíček, výbavičku, postýlku. Já jsem si uvědomila, že mám jen jedny ponožky, rámeček a ultrazvuk. Už teda koukám po kočárcích a zapojuji se do toho,“ říká Markéta, se kterou jsme si povídali zrovna ve chvíli, kdy své resty napravovala při nákupu kočárku.

Stejně jako výbavičku neřeší bývalá účastnice první řady Česko Slovenské SuperStar ani samotný porod. „Jsem v tom ohledu stará škola. Neplánuji to. Chtěla bych rodit v nemocnici za přítomnosti partnera tradičním způsobem. O alternativní varianty porodu se nezajímám, nečtu knížky. Nechávám to spíš na plynutí emocí,“ říká Markéta Konvičková, která u porodu bude mít svého partnera Reného. ■