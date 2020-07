Český miliardář se rozešel s nejkrásnější dívkou Evropy! Údajně kvůli alkoholu

Lia s expartnerem Richardem Chladem Foto: archiv Lii Kees

"Neustále se mne dotazujete na moje partnerství s Liou. Od 14. června nejsme partneři. Byli jsme fantastický, atraktivní a vzájemně se podporující pár snů ve všech svých aktivitách, bez ohledu na poměrně velký věkový rozdíl, což bylo pro ty, co nás neznali, nepochopitelné. Lia má bohužel jeden obrovský problém. Alkohol," říká rázně Chlad.

"Byť se jej snaží v maximální možné míře omezovat, nevycházelo to. Proto jsem se rozhodl po redigování Lii článku o vzájemném si věnování křídel odletět a nadělit si svobodu jako dárek ke svým narozeninám," vysvětluje.

"Liu mám stále rád, v některých momentech mi hodně chybí. Její skvělá pozitivní ranní nálada a smích mi vždy dokázaly vylepšit i pošmourné rádno. Ti, kdo nás lépe znají, vědí, jak to skvěle mezi námi klapalo. Dokázali jsme společně obohatit každou společnost. Ale to, jak moje bývalá partnerka dokázala prodělat obludnou proměnu po jedné láhvi prosecca, to by mě čím dál víc deptalo," dodal Chlad.

Lia ale jeho slova o problémech s alkoholem popřela. "K problému s alkoholem mám opravdu velmi daleko," řekla Super.cz modelka. ■