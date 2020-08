Už se nacestoval dost: Místo exotických zemí vyrazí Vágner s dětmi v Česku pod stan

Petr Vágner si cestování za hranice odpustí. Super.cz

Na dovolenou s dětmi, do Afriky, stihl Petr Vágner (42) vyrazit ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Sám se pak vypravil ještě do Ameriky, ale to už byl návrat složitější. Cestování do dalekých zemí tedy sporťákovi nechybí.