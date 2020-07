Od trapasu krok. Moderátor neměl hodinu před důležitou akcí co na sebe. Mrkněte, jak to vyřešil

Petr Vágner prožil infarktový stav. Super.cz

Než se Petr Vágner pustil do moderování přehlídky Beaty Rajské (57) v Karlových Varech, si zajel ještě na místní golfové hřiště. V průběhu hry si s hrůzou uvědomil, že na večerní společenskou akci nemá to nejnutnější, tedy vhodné oblečení.

„Dopředu jsem si zjišťoval, v jakém stylu by měl být můj outfit na večer. Všechno jsem si připravil, a protože jsem před začátkem měl ještě nějaký volný čas, řekl jsem si, že si zajdu na pracovní golf. Uprostřed turnaje na deváté jamce jsem si s hrůzou uvědomil, že jsem si všechno nechal pověšené ve fusaku doma na klice,“ popsal Vágner infarktovou situaci.

Moderátor už neměl dost času na to vrátit se pro oblečení do Prahy, a tak vyrazil na nákupy do ulic Karlových Varů. „Hodinu před začátkem přehlídky jsem proběhl Vary a sháněl oblečení na večer. Stihnul jsem ještě Beatě vyfotit varianty a zkonzultovat je,“ smál se už bez stresu.

Fešák, který se pyšní svalnatou postavou, by se na mole vyjímal i bez oblečení. Tuto variantu ale zavrhl. „Je pravda, že mi na golfovém turnaji navrhovali, že bych to mohl dát v golfovém. Ale nevím, jak by se na to tvářila Beata,“ smál se Petr Vágner. ■