Půvabná představitelka milenky Havla mluví velmi otevřeně o nevěře. Její postoj je překvapující

Bářina postava je inspirovaná skutečnou Havlovou milenkou Annou Kohoutovou, ale vlastně nejen jí. „Pokud se díváte na lidskou stránku páru, tak je na tom oceněníhodná pravdivost. Myslím si, že vždy jde vše vyřešit, pokud k sobě lidé dokáží být pravdiví. Za nevěrou se vždy skrývá nějaká bolest a je lepší ji nepřekrývat,“ říká Seidlová a dodává: „Jakákoli nevěra je nevěra člověka vůči sobě samotnému.“

Seidlová prý chápe chování Anny Kohoutové, která byla jedním z reálných předobrazů mé postavy. „V každé ženě je touha po tom mít vedle sebe partnera, který je pro ni záštitou.“

Pokud Seidlová hraje reálné postavy, má potřebu si o nich zjistit co nejvíce informací. „Baví mě to. Snažili jsme se nedělat kopie postav, ale vytvořit figury, které poslouží příběhu jako takovému. Moje postava je jmenovaná jako Anna Kohoutová, pak přeplouvá do Jitky Vodňanské a bůh ví kolika dalšími ženami byla ještě inspirovaná,“ vysvětluje Seidlová.

„Nenavštěvovala jsem příbuzné, ale snažila jsem se čerpat ze všeho, co je o ní dostupné. Všechny knížky jsem naložila do auta, otevřela jsem si víno a v zahradě jsem si je četla. Nemůžu říct, že jsem se o Annině nitru dozvěděla hodně, ale bylo to úžasně zábavné a napínavé pátrání. Doufám, že se moji a Slávkovu postavu podařilo zmaterializovat,“ dodává na téma přípravy na roli dlouho očekávaného filmu Havel Bára Seidlová. ■