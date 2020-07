Hater označil Britney Spears jako psychicky nemocnou: Zpěvačky se zastala její mladší sestra

Britney Spears se sestrou Jamie Lynn Profimedia.cz

„Nemáš žádné právo domýšlet si takové věci o mé sestře a já nemám žádné právo mluvit o jejím zdraví a soukromí,“ odpověděla na komentář.

„Je to silná a nezastavitelná žena, a to je to jediné, co je očividné,“ dodala na obranu Britney. I další sledující ale chtěli po Jamie Lynn vyjádření k sestřině stavu a kauze jejího opatrovnictví.

„Raději budu snášet haty, než mluvit o něčích soukromých záležitostech, o kterých sám dotyčný nechce mluvit veřejně,“ nechala se slyšet.

Komentáře se objevily pod screenem vyjádření zpěvačky Halsey k chování Kanyeho Westa, který Jamie Lynn na svém profilu sdílela. „Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s psychickými problémy, víte, jak je důležité respektovat soukromí dotyčného a jeho rodiny, která se snaží pomoci, i když to tak navenek nemusí vypadat,“ vyjádřila se u postu herečka.

Sama Britney se v roce 2007 psychicky zhroutila a skončila v psychiatrické péči. Léčení podstoupila i v první polovině loňského roku. Navzdory neshodám v rodině je zpěvaččiným zákonným opatrovníkem stále její otec Jamie. ■