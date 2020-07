Po práci na filmu Havel v Geislerové nezůstal jen dehet z cigaret. Čím herečku inspirovala postava paní Olgy?

Aňa Geislerová o své roli Super.cz

Když jsme se Ani Geislerové (44) před slavnostní projekcí filmu Havel ptali, co v ní práce na postavě Olgy Havlové zanechala, tak nejdříve vtipkovala, že dehet z cigaret. „Díky Olze si dám občas cigaretku, i když jsem už třináct let nekuřák. Za to může Olga,“ uvedla dále v rozhovoru.

Následně se ale rozpovídala o charakteru bývalé první dámy. „Není to o tom, že něco natočíme, a to v člověku něco zanechá. Je to spíš o přípravě na tu roli, co neseme před kameru a snažíme se zhmotnit. To někdy bývají silné zážitky,“ uvedla.

Geislerová se v rozhovoru rozpovídala o tom, jaké vlastnosti si na jedné z hlavních postav nového celovečerního filmu Slávka Horáka cení nejvíc. „Co se mi na ní líbí, je preciznost, kdo je, co chce, co je ochotná tolerovat, co je ochotná obětovat. Byl to člověk, který znal svou cenu,“ uvedla Aňa.

I když Geislerová dorazila na premiéru jako jedna z prvních a ochotně s novináři hovořila o práci na filmu, do hlediště neusedla. Film neviděla a nějakou dobu to tak prý zůstane. „Mám ráda, když můžu poslouchat, jaký má kdo z filmu zážitek, co říká. Navíc jsem si uvědomila, že na premiérách je všude kolem cvrkot a roztěkanost a já nedokážu sednout na dvě hodiny do kina a být v klidu,“ říká Aňa Geislerová, která si na film zajde nejspíš separátně s kamarádkami. ■