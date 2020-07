Dagmar Havlová na premiéře filmu Havel. Takhle bývalá první dáma na počin Slávka Horáka reagovala

Retro brýle jako módní doplněk. Michaela Feuereislová

Na dlouho očekávané premiéře filmu Havel nechyběla ani Dagmar Havlová (67). Do kultovních prostor kina Lucerna dorazila bývalá první dáma v elegantní pouzdrové róbě v královské modré barvě. Před blesky fotoaparátů se paní Dagmar chvíli kryla brýlemi s velkými retro skly, které následně sundala.

V minulosti to chvíli vypadalo, že vdova po exprezidentovi nedá režisérovi Slávku Horákovi své požehnání. „Není pravda, že jsem nadšená ze scénáře, podle kterého se má točit celovečerní film o Václavu Havlovi, protože jsem ho nečetla. Četla jsem pouze v loňském roce první verzi scénáře, který naprosto popíral fakta a opíral se o víceméně nereálné příběhy,“ uvedla paní Dagmar před rokem na Facebooku.

Horák ale situaci objasnil. Havlová prý vycházela z jeho vyjádření, které bylo médii překrouceno, a následně si celou věc vysvětlili. Paní Dagmar dokonce sama přispěla svými poznámkami. Upozornila filmaře, že byl Havel přeučený levák, stejně jako jeho herecký představitel Viktor Dvořák.

„Před téměř dvěma lety mi dával režisér Slávek Horák číst první verzi scénáře filmu o mém manželovi. Před asi půl rokem jsem viděla film celý, bez nutných závěrečných prací. Byla jsem okouzlena skvělými výkony herců i režisérovým rukopisem. Byla jsem dojatá. Všechno, co jsem nemohla prožít a co znám z Vaškova vyprávění, se odehrávalo na plátně. Plnokrevný příběh. Zítra ho uvidím znovu. Běžte se podívat, stojí to za to,“ vyzývala Dagmar Havlová před premiérou své followery na sociálních sítích. ■