Vyroste z ní také tenistka? Dcera Lucie Šafářové a Tomáše Plekance už se batolí na kurtu

Leontýnka Plekancová Foto: Instagram L. Šafářové

„Zatím po kurtě jen lezu, ale líbí se mi to,“ okomentovala snímek dcerky Šafářová, která si tenis sem tam zahraje i se svým partnerem Tomášem Plekancem (37). S hokejistou ostatně doma pravidelně cvičí, a tak je jasné, že jejich dcera bude mít ke sportu opravdu blízko.

Lucie Šafářová si povídala nejen o mateřství.

Super.cz

Šafářová už poporodní kila dávno shodila. „Šlo to celkem rychle dolů a jsem za to ráda. Přičítám to i Tomášovi, že mě vytáhl takhle brzo po porodu si zaběhat nebo zacvičit, ale mě sport baví, takže jsem ráda,“ řekla nedávno Super.cz sympatická teniska. Za pár let už možná po kurtu bude běhat i s Leontýnkou... ■