Konečně vyvedl i partnerku: S touhle krásnou brunetkou má Jakub Kohák dva syny

Herec Jakub Kohák vyrazil s přítelkyní Barborou na premiéru do kina.

„Ona se zříká společnosti, nemá ráda publicitu, je ráda v ústraní a vůbec nemá ráda moje producírování. Je to takhle v pořádku a je to tak, jak má být, sláva hurá,“ řekl Super.cz před časem.

Nyní ale udělala krásná Barbora výjimku a svého muže doprovodila na premiéru filmu Havel.

Při té příležitosti se hodili do gala a Jakubovi, který v běžném životě volí spíš pohodlí než eleganci, to v obleku opravdu seklo, o jeho partnerce nemluvě. Přestože spolu mají dva syny, veselka ještě neproběhla. „Svatba je drahá, šetřím na ni. Kdyby mi někdo chtěl zaplatit svatbu, to by bylo,“ prozradil s humorem sobě vlastním Kohák. ■