10 zamilovaných fotek Romana Vojtka a jeho krásné manželky Petry. Pořád jsou jako hrdličky!

Roman Vojtek a Petra Vojtková Foto: Instagram P. Vojtkové

Vojtek je do své ženy stále zamilovaný až po uši a často jí vyznává lásku. Zamilovanými snímky se to ostatně na jejich účtech na sociálních sítích jen hemží.

„Roční Vojtkovi. Jsem šťastný, že se takto stále usmíváš a já se pořád tetelím blahem. Děkuju, že jsme spolu, miluju tě opravďácky,“ vyznal Vojtek své manželce lásku u příležitosti ročního výročí od svatby.

ČTĚTE TAKÉ: Manželka Romana Vojtka před pár dny oznámila, že je v 6. měsíci, a už se vystavuje v plavkách. Takhle to Petře sluší

Těhotná manželka mu city oplatila. „Druhý rok před námi. To je tak krásný, jak to člověk prožívá. Doufám, že nám to vydrží do nekonečna,“ zasnila se. Jak to zamilovaným Vojtkovým sluší, si prohlédněte v galerii. ■