Smutný konec pátrání. Mazlíček Orlanda Blooma je zřejmě mrtvý. Herec má na jeho počest nové tetování

Orlando Bloom a jeho pudl Mighty Profimedia.cz

„Mighty už je na druhém břehu. Po sedmi dnech pátrání od úsvitu do soumraku i v brzkých ranních hodinách, jsme sedmý den našli jeho obojek... Tento týden jsem se naplakal víc, než jsem myslel, že je možné, což bylo velmi katarzní a léčivé,“ napsal herec s tím, že při hledání psa otočil každičký kámen a prošel všechna možná místa, kde by psík mohl být. Na pomoc měl dokonce dva hledací psy.

„Jsem svému Mightymu velmi vděčný, naučil mě, že láska je věčná a poznal jsem skutečný význam oddanosti. Jsem si jistý, že se na mě seshora díval, jak pískám na každém dvorku a v úctě k našemu poutu dělám vše, co jsem mohl. Byl víc než jen společníkem, byl spřízněnou duší. Je mi to moc líto. Miluju tě. A děkuji ti. Odpočívej v pokoji, můj Mighty, můj malý kamaráde,“ uvedl herec s poděkováním všem, kteří se do hledání jeho psa zapojili. ■