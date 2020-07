Definitivní loučení se životem v Miami. Zuzana Belohorcová se po dvanácti letech stěhuje zpátky do Evropy

Zuzana Belohorcová se vrací do Evropy. Foto: Instagram Z. Belohorcové

Ještě před měsícem Zuzana Belohorcová (44) s manželem Vlastou Hájkem uvažovali, že by opustili americké Miami. A nyní už je jasno. 31. srpna USA definitivně opouští a stěhují se do Evropy. Česko či Slovensko to ale nebude. Jejich novým domovem bude španělská Marbella.

"Plánovali jsme stěhování koncem roku, ale nakonec se kvůli situaci v Americe stěhujeme již v srpnu. Donald Trump pozastavil všechny zelené karty. Zainvestovali jsme obrovské peníze do firmy, byli jsme neustále čekatelé a modlili se, aby nám potvrdili business víza. Kvůli bezpečnosti, kvůli dětem, jsme si řekli, že změníme prostředí, že není na co čekat. To je asi hlavní věc, proč se stěhujeme, aby děti byly v bezpečí," řekla Super.cz Zuzana.

V Miami je již na prodej jejich dům, penzion, který pronajímali, a na konci srpna po dvanácti letech opouští USA. "Přesuneme se do Marbelly. 4. září tam děti nastupují do velmi dobré soukromé školy. Nejdříve jsem byla zásadně proti stěhování, Miami miluju a je mým domovem, ale po zvážení jsme si řekli, že opravdu změníme prostředí," vysvětluje.

"Bude to jiné, ale těším se na to. Chtěli jsme destinaci s mořem, pláží, dobrým klima. A budeme blízko rodiny. Na to se velmi těším, že se uvidíme častěji. Budou to pro nás nové začátky," dodala Belohorcová. ■