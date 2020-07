Na fotkách se sice usmívá, modelka se ale na dovolené v Chorvatsku potýká s nepříjemným zraněním

Romana Pavelková Foto: archiv R. Pavelkové

Sportem ku zdraví, nebo také k trvalé invaliditě. To už jistě napadlo nespočet příznivců pohybu, kteří si při pravidelném tréninku přivodili zranění. Své o tom ví i Romana Pavelková (36), tu ale bolavé lýtko neodradilo ani od dovolené v Chorvatsku. „Jela jsem sem s natrženým lýtkovým svalem,“ svěřila Super.cz.

„Na fotkách to vidět není, ale týden před tím, než jsem odjela, jsem si při sprintech při běhání natrhla lýtkový sval a teď se snažím to tady rozcvičit. Mám tady vlastně rehabilitace,“ řekla se smíchem rusovláska, která vyrazila na dovolenou se svou kamarádkou.

Jinak si Romana dovolenou velmi užívá. „Zůstala bych tady i delší dobu, ale uvidíme, jak to kvůli práci bude možné,“ řekla.

„A těším se, až zase půjdu cvičit. Lékař mi nařídil 5 týdnů bez sportu a já to budu mít po tom, co se vrátím, 14 dní. Ale ráda bych začala zase trénovat. Sice nepůjdu na TRX nebo na kruhový trénink, ale šla bych na něco jednoduššího, třeba na jógu nebo na pilates. Sport už mi chybí, jsem zvyklá trénovat 4x, 5x týdně,“ dodala Pavelková, která má díky pravidelnému pohybu i 12 let od své účasti v soutěži krásy stále skvělou figuru. ■