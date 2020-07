Eliška Bučková nahradila v práci Nikol Švantnerovou. A vyfoukla jí i šaty! Které sluší víc?

Eliška Bučková Foto: Anna Konieva

Eliška získala titul nejkrásnější dívky Česka již před dvanácti lety, ale dodnes neztratila nic ze svých půvabů. Naopak, nejen na poli modelingu získala cenné zkušenosti, které v rámci role ambasadorky bude sdílet s letošními soutěžícími.

"Účastí v soutěži Česká Miss můj život změnil směr, otevřel se mi nový obzor a nové možnosti. Jak už to člověk uchopí, je pouze na něm, ale já si dnes díky tomuto startu plním svůj sen a věnuji se práci, která mě činí šťastnou," prozradila Bučková, která při focení kampaně k novému ročníku oblékla šaty Poner, které byly šité na míru pro Nikol Švantnerovou na Česko-Slovenský ples.

"Přeji si, aby to zažily i jiné dívky a ráda jim budu oporou. Návrat k tradicím, láska k naší vlasti, pomoc druhým, méně sociálních sítí a více lidskosti, to jsou moje vize, které bych ráda v rámci projektu Česká Miss soutěžícím dívkám předala. A pevně věřím, že se nám to společnými silami celého týmu podaří,“ dodala Bučková důvod, proč nabídku přijala. ■