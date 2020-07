Říkali mu, že je gay a kvůli afghánským kořenům čelil rasismu. Teď je nejsledovanějším Čechem na TikToku

Adam prozradil, že si po rozchodu dává od vztahů pauzu. Od slečen ale nikoli. Super.cz

„Snažím se adaptovat zahraniční trendy do České republiky. Plus se snažím vytvořit vtipy, komediální videa, taneční videa, sem tam nějakou písničku,“ řekl Super.cz.

Kromě TikToku a Instagramu se začal věnovat i hudbě a nedávno vydal svou první autorskou písničku s videoklipem. „Zpívám o své minulosti, která mě ubíjela, ať už to byla šikana ve škole nebo zhrzená láska,“ svěřil Adam.

Na škole si ho spolužáci dobírali pro barvu pleti jeho tatínka, který pochází z Afghánistánu. „Čelil jsem rasistickým narážkám,“ přiznal Adam.

Kromě rasismu v písni řeší i to, že byl několikrát označen za gaye. „Já si myslím, že je to taková prostoduchá nadávka. Když je kluk takovej hodně moderně vypadající nebo smýšlející, tak se prostě takhle označuje. Je to takovej hloupej trend. Neuráží mě to, protože mám spoustu kamarádů homosexuálů,“ vysvětluje.

Za sebou má pár vztahů se slečnami. „Může v mé mysli přijít nějaké znovuzrození a třeba si řeknu za 20 let, že jsem vlastně na kluky. Zatím to neplánuju, tudíž je to pro mě nepochopitelný, když taková situace nenastala,“ dodává. ■