Krásná česká herečka ztratila milovaného přítele. Náhlá smrt životní lásky

Markéta Galuszková Foto: Martin Hlaváč

Markéta, která si zahrála i po boku Karla Rodena ve filmu o Janu Saudkovi Fotograf, žila s Martinem devět let. Svému milému poslala do nebe dojemný vzkaz.

„Ztráta mého milovaného muže mě zasáhla na celý život, byli jsme tu jeden pro druhého, Martínku má lásko, vím že se zase jednou sejdeme. Spolu jsme prožili tolik krásných let, usínali vedle sebe v objetí, procestovali svět, budovali domov, neskutečně jsem za tohle vše společné vděčná. Největší štěstí a radost je milovat jeden druhého. Milovat je nádherné, vzájemná láska naše je nenahraditelná. Bolí mě srdíčko, tolik bych tě chtěla obejmout a nepustit, cítit tvoje doteky, jak mě hladíš po tváři, koukáš do očí, pusinkuješ čelo a usmíváš se na mě, tvé velké objetí mě dělalo neskutečně šťastnou, poslouchat, jak nádherně hraješ na piano a já u toho klidně usínám, můj úžasný chlap, partner, kamarád,“ vyznala se na Instagramu ze svých citů k partnerovi nešťastná modelka.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Slovenský zpěvák truchlí pro milovanou ženu. Zemřela náhle v pouhých 47 letech

„Chybí mi každičký okamžik s tebou, když jsem přišla o tebe, zlato, přišla jsem i o své srdce plné lásky, pociťuji obrovské prázdno a stesk, to prázdno nejde ničím zaplnit. Chybí mi naše vzájemná láska, přátelství, souznění, porozumění. Přála bych si, aby tohle vše byl jen jeden dlouhý smutný sen a ráno až se probudím, mohla tě vzít za ruku obejmout, říct, jak moc tě miluji, ale ty to víš, lásko, tenkrát jednou jsme si řekli spolu a napořád, v mém srdci i myšlenkách budeš stále napořád. Naše láska je věčná a silná, navždy budeš uchován v mém srdci, velice tě miluji,“ ukončila svůj smutný vzkaz do nebe kráska.

Martin Hlaváč často fotil i celebrity. Před jeho objektivem pózovala například Dominika Mesarošová, stejně tak právě jeho přítelkyně Markéta. ■