Finalistka Miss ČR 2008 ukázala figuru v bikinách. Kdo dělá rozvádějící se modelce u moře společnost?

Romana Pavelková Foto: archiv R. Pavelkové

Maká na sobě i několikrát týdně a rozhodně to má své výsledky. Modelka Romana Pavelková (36) si sportem udržuje nejen dobrou náladu, ale především skvělou figuru. I 13 let po účasti v soutěži krásy může bez výčitek vklouznout do plavek a má se čím pochlubit.

To také dokázala svou nejnovější fotkou z dovolené u moře. „Jsem na dovolené s nejlepší kamarádkou. Jezdíme spolu pravidelně, a teď jsme potřetí v Chorvatsku. Jezdíme vždy na stejné místo,“ svěřila Super.cz Romana.

„Obě máme s sebou syny, jejímu jsou tři roky a mému Maxíkovi bude teď pět let. Jezdíme tak na týden až čtrnáct dní, a to podle toho, jak to jde. Perfektně si to tady užíváme,“ doplnila někdejší finalistka Miss ČR.

ČTĚTE TAKÉ: Rusovlasá modelka se rozvádí: Odchod od manžela se Pavelkové podařilo tutlat skoro rok

S otcem svého syna se Romana rozvádí. „Snažila jsem se to co nejdéle držet pod pokličkou, ale je to tak. Rozvádíme se. Není to kvůli tomu, že by jeden z nás potkal někoho jiného. Byli jsme spolu osm let a šest let manželé. Změnily se nám ale představy o životě a priority a raději jsme se rozešli, než abychom se začali nenávidět,“ svěřila Super.cz. ■