Tereza Ramba promluvila o výchově dítěte: Co znamená kontaktní rodičovství, které preferuje?

Už na druhém natáčení po porodu potomka, jemuž říká Slunce, jsme zastihli herečku Terezu Rambu (30). První byla pohádka v režii Karla Janáka, což sice trvalo jen dva nebo tři týdny, ale bylo to hodně náročné, protože se natáčelo v Tatrách. U filmu podle knížky Deníček moderního fotra to je komfortnější už díky pražské lokaci.

Vtipné je, že Tereza hraje roli maminky, ovšem vlastní dítě by do filmu nepůjčila. "To v žádném případě, i když je tady Slunce se mnou pořád, je tady spousta prodlev, takže s ním mohu trávit spoustu času. Ale je fakt, že mi tak úplně nedošlo, že odevzdám své dítě na hlídání a dostanu do ruky jiné," vyprávěla nám Tereza.

"S mojí výchovou, která je založená na velmi kontaktním rodičovstvím, mi trhá srdce, když to jiné dítě u mě nechce být a radši by bylo u svojí mámy. Už první den jsem dostala od režiséra Jana Haluzy úkol, že to není moje věc a nesmím být přecitlivělá, a že jsem zhormonovaná, což podle mě není pravda," míní herečka.

"Podle mě děti nemají brečet. Pokud člověk může, tak to má eliminovat. My teď máme Christiánka, který je velký pohodář, ale už pochopil, že když vidí můj nebo Mádlův (herec Jiří Mádl - pozn.) ksicht, tak pozná že se jde točit a už se cuká," pokračovala Tereza, která nám v našem videu svěřila, jak to tedy vlastně má s výchovou vlastního dítěte. ■