Plastika prsou už je mezi misskami běžná jako návštěva kadeřníka! Další kráska s titulem si nechala zvětšit vnady

Mirka Pikolová Foto: archiv M. Pikolové

"Byla jsem na augmentaci prsou především z důvodu asymetrie. Jsem maximálně spokojená a těším se, až budu fungovat na 100 procent," prozradila Mirka. "Bolesti jsem měla hrozné, jsem asi hodně citlivá, bylo to šílené. Už jsem víc jak týden po operaci a je to fajn. Jsem ráda, že jsem do toho šla," řekla Super.cz.

"Prsa jsem si nechala zvětšit maximálně o velikost a půl, mám velikost 3. V tanci mě to omezovat nebude. Určitě jsem to velikostí nepřehnala, jsou přiměřená mé postavě," dodala Pikolová, která je také úspěšnou tanečnicí. ■