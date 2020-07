Premiéra filmu Havel: Režisér Horák dorazil po boku své herecké hvězdy

Živě: Setkání s tvůrci před premiérou filmu Havel Super.cz

Slavnostní premiérou v pražské Lucerně do kin vstoupí film Havel režiséra Slávka Horáka. Ten do hlavní role obsadil Viktora Dvořáka, Annu Geislerovou, Martina Hofmanna, Barboru Seidlovou nebo Jiřího Bartošku.

Právě Horák s Geislerovou, představitelkou Olgy Havlové, dorazili na premiéru mezi prvními, následovaní Seidlovou, která ztvárnila Havlovu milenku.

V dalších rolích se představí Stanislav Majer nebo Adrian Jastraban a ve filmu se objeví také režisérova přítelkyně, modelka a návrhářka Vanda Janda. Koho si zahraje? „Je hrozně háklivá na to, že by to měla být role uvaděčky. Takže jsme ji pojmenovali prostě Vanda, aby to byla opravdu její role,“ řekl Horák.

Ten na sebe už před pěti lety výrazně upozornil úspěšným snímkem Domácí péče. ■