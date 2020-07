Rozpad vztahu s manželkou po víc jak 35 letech: Už toho na nás bylo moc, řekl Láďa Křížek

Láďa Křížek s manželkou Taťánou na křtu alba Nejde vrátit čas (2007) Foto: ČTK/FOTOBANKA ČTK/Šimková Veronika

„Už toho na nás bylo moc. Byla to taková suma všech věcí, kdy manželka už chtěla někoho jiného, úplně jinou povahu, a já jsem toužil taky po někom jiném. Už jsem v podstatě nemohl dál,“ řekl Blesku zpěvák.

„Je to opravdu těžké. Člověk si najednou uvědomí, že už nemá na ten vztah sílu,“ uvedl Láďa Křížek s tím, že jeho srdce už je zadáno „jednomu andělovi“.

ČTĚTE TAKÉ: Herečka Barbora Srncová a moderátor Petr Rajchert se po 19 letech rozešli

„Na to vždycky musí být dva. Myslet si člověk může, co chce. Důležité ale je, jak to vidí i ten druhý,“ dodal trochu tajemně muzikant známý z kapel Vitacit, Citron a Kreyson nebo z dua Damiens, které tvořil se svým bratrem Miroslavem. ■