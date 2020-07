Manžel primácké moderátorky nechce být u porodu. Co s tím těhulka udělá?

Andrea Antony se těší na miminko. Na porod už méně. Super.cz

„Zatím neřeším porod, nebo nedejbože výchovu. To odsouvám na později. Teď se zajímám o tu hezčí část,“ říká Andrea a jedním dechem dodává: „Jsem v procesu výběru. Těch věcí je totiž strašně moc, a tak se tomu postupně probírám a vybírám to, co nám bude nejvíc vyhovovat.“

Andrea je obklopená maminkami s dětmi, kterými je zásobovaná použitou výbavičkou. „Samozřejmě chci, aby měla naše holčička taky něco nového,“ říká Andrea.

Kočárek zatím reportérka pořadu Showtime zatím doma nemá a hned tak mít nebude. „Docela věřím na tyto pověry, a pokud se říká, že kočárek nemá být pod střechou, tak tam nebude. Už ho mám ale vybraný,“ usmívá se.

Antony by ráda rodila přirozenou cestou bez alternativních vlivů. „Celý život věřím doktorům a nebudu na tom nic měnit. Pokud mi řeknou, že půjdu do porodnice, kde bude lékař a porodní asistentka, tak to tak bude,“ říká Andrea, která zatím s manželem nevykomunikovala, jestli bude u porodu.

„Pokud by bylo na manželovi, tak ten k porodu nepůjde. Já taky nechci k porodu, ale mě se na rozdíl od něj nikdo neptá. Stále ho trošku nutím, aby tam byl se mnou, ale ve výsledku to rozhodnutí nechám na něm. Člověk chce mít u sebe psychickou podporu.“ ■