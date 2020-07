Je to pravda! Majk Spirit bude tátou. Těhotenství partnerky potvrdil dojemnou fotkou

Během jednoho roku stihli zásnuby, početí a možná i svatbu. Foto: Instagram M. Spirita

Přestože médii už několik týdnů kolovala zpráva, že rapper Majk Spirit bude co nevidět tátou, on sám těhotenství své snoubenky Marie nepotvrdil ani se k němu nevyjadřoval. Nyní se ukázalo, že zdroj z jeho blízkého okolí, který informaci vypustil do světa, nelhal.