Díky vrstvě líčidel si toho nikdo nevšiml: Moderátorka Snídaně s Novou ukázala akné na obličeji

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol Foto: Super.cz/Instagram N. Čechové

„Loni jsem trpěla. To je něco tak nepříjemného a nekomfortního! Kdo nepoznal, nepochopí. Včera jsem narazila na starou fotku z loňska, a to snad už ani není pravda,“ vzpomíná moderátorka Snídaně s Novou na období, kdy s nedokonalou pletí zápasila.

Není jedinou celebritou, která nemá bezchybný obličej. Boj s akné sváděla například i bývalá Miss Andrea Bezděková, Lea Šteflíčková nebo Taťána Makarenko, kterou pupínky trápily v oblasti ramen.

Čechové se v poslední době pravidelnou kosmetickou péčí a dodržováním zdravého životního stylu pleť výrazně zlepšila, a proto může kamkoliv vyrazit bez make-upu, což jí dodává určitou svobodu a sebejistotu. „Člověk snadno zapomíná, ale já stále cítím velkou vděčnost, jak se moje pleť dala do pořádku. A občas ji ráno pohladím a poděkuju, protože asi ze zvyku běžím každé ráno k zrcadlu zkontrolovat, že je to OK. Posílám sílu všem, co s tím bojují,“ povzbuzuje své fanoušky kolegyně Milana Peroutky (30). ■