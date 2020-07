Letos se měla vdávat potřetí, k oltáři ale jen tak nepůjde: Scarlett Johansson odložila svatbu se slavným komikem

Scarlett Johansson se snoubencem Colinem Jostem Profimedia.cz

„Ani přesně nevíme, co je teď legálně povoleno. Každopádně není vhodná doba na to, přizvat všechny blízké a starší rodinné příslušníky na jedno místo. Nevím, kdy to zase bude bezpečné,“ uvedl komik.

Jost doplnil, že si ani tvůrci SNL nejsou pořádně jisti, jestli mohou opět začít s živou show. V New Yorku, kde se natáčí, je situace stále vážná.

Právě při jednom takovém natáčení SNL v roce 2006 Jost poznal svou snoubenku. „Pamatuji si, že byla krásná, chytrá, milá a velmi sofistikovaná. Měla půvab a úsměv, který jsem nikdy na nikom jiném neviděl,“ zavzpomínal na okamžik ve své nové knize A Very Punchable Face: A Memoir. „Potkal jsem někoho, koho miluji, a s kým se cítím nejlíp na světě. Po jejím boku jsem jistější ve všem, co dělám, ať se to lidem líbí, nebo ne,“ píše v knize.

Jost a Johansson se zasnoubili loni v květnu. Scarlett byla v minulosti vdaná za herce Ryana Reynoldse a novináře Romaina Dauriaca, s nímž má dceru Rose (6). S Jostem se zasnoubila po dvouleté známosti.

Johansson není zdaleka jedinou celebritou, která musela kvůli pandemii koronaviru odložit svatbu. K oltáři plánovaly letos jít i Jennifer Lopez, Katy Perry nebo modelka Josephine Skriver. ■