Seriál, kde hraje hlavní roli, neodvysílali: Herečka Jana Bernášková ale stihla napsat ženský román nejen o svém životě

Už jsme ji měli vídat na obrazovkách v novém seriálu, kde hraje hlavní ženskou roli a jejím parťákem je Petr Rychlý (54). Ale zatím se nevysílal. "Pandemie zahýbala i s programovým schématem na Nově, takže seriál Co jste hasiči už je sice hotový, ale asi čeká na nějaký lepší čas," krčí rameny herečka Jana Bernášková (39).

Tu můžeme vídat aspoň v divadle, protože je součástí letní scény divadla Kalich pod Žižkovskou věží. A budeme si moct přečíst i knihu Jak přežít svého muže, kterou stihla dopsat právě díky nečekanému hereckému volnu v posledních měsících. Vyjde v říjnu.

Vzhledem k tomu, že má sama dost náročných životních zkušeností - než se poznala se současným manželem, scenáristou Rudolfem Merknerem, s bývalým partnerem, režisérem Davidem Drábkem dokonce i soudně bojovala o dceru Justýnu -, zajímalo nás, zda se jedná o autobiografii.

"Je to ženský román, řekla bych, že krásný. Je vtipný, plný ženskosti, hlavní hrdinku provází všemi strastmi a radostmi života. Jsou tam lásky, sex, jsou tam i milostné scény, které do ženského světa patří. Neřekla bych, že je to autobiografie, ale všechny ty situace jsou odžité a pravdivé, ať už jsem je prožila já, anebo moje kamarádky," vysvětlila. ■