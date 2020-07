Jen pro silné nátury: Milan Peroutka ukázal fotku operovaného kolene

Milan Peroutka Foto: facebook M. Peroutky

Jsou to dva roky, co skončil Milan Peroutka (30) na nemocničním lůžku. Po zranění kolene musel na nutný chirurgický zákrok. Ten si nyní zopakoval. Na zkouškách muzikálu Cikáni jdou do nebe si tentokrát poranil pravé koleno , a přestože se tomu bránil, musel opět na operaci.

„Doufal jsem tajně, že to půjde nějakou metodou, která je rychlejší, ale bohužel to potřebovalo komplet plastiku,“ svěřil Super.cz zpěvák, kterého minulý týden operovali. Nyní již nastoupil na nutnou čtrnáctidenní rehabilitaci, po které doufá, že se bude pomalu vracet do práce.

„Čtvrtý den od operace. Tak si tak říkám, že bych si přál, aby třeba můj nový song vyvolal tolik hezkých reakcí jako moje koleno. Ale koukám na to pozitivně a v tomhle jsou ty sociální sítě krásný! Že člověk potřebuje jen wifinu a najednou na to není sám,“ napsal Peroutka, kterému fanoušci a přátelé do nemocnice neustále píší. „Dnes mi začaly rehabilitace a budu na tom makat, ať se můžu co nejdřív v září vrátit zase na pódia,“ prozradil zpěvák a vysekl poklonu svému lékaři.

„Respekt před současnou medicínou, protože to, co dokáže, anestezií počínaje, mě nepřestává fascinovat. V příštím životě chci být doktor! Děkuji za operaci, pane doktore Chocholo,“ vzkázal Milan, který leží v Ústřední vojenské nemocnici.

Vedle hraní a zpívání v divadle moderuje Peroutka Snídani s Novou. Po čas jeho pobytu v nemocnici se místo něho bude na obrazovce objevovat Aleš Lehký, který se po pauze do ranní relace opět vrátil. ■