V karanténě přibrala, ale už je to zase dole: Inna Puhajková se pochlubila postavičkou, kterou si vymakala sportem

"V karanténě jsem lehce přibrala, nic závratného, že bych se nevešla do kalhot, ale byly těsnější, to ano. Hodně jsem vařila, hrozně mě to bavilo, a byl na to i čas. Přítel byl doma, takže bylo i pro koho. Po pěti letech zjistil, že umím vařit," řekla Super.cz Inna se smíchem.

"Jak jsme mlsali, projevilo se to na postavě. Ale už je to zase dole," prozradila na otevření nového bistro konceptu na pražské Harfě.

Jídlo miluje, o to víc pak musí sportovat. "Kolikrát toho sním víc než můj přítel. Mám ale dobré spalování, je to o genech a také hodně sportuji. Jsem pětkrát týdně na kole nebo na tenise. Vždycky říkám, že sportuji, abych mohla jíst," dodala Puhajková. ■