Roztomilost sama: Dlouhonohé gazely vystřídaly na přehlídce Rajské ve Varech tyto okaté panenky

Návrhářka se pochlubila kouzelnou vnučkou. Super.cz

Posledních šestnáct let pořádá začátkem prázdnin Beata Rajská (57) velkou módní přehlídku v Karlových Varech. Každý rok patří tato událost na seznam doprovodných akcí pořádaných v rámci Mezinárodního filmového festivalu. Letos se sice filmová přehlídka nekonala, ale módní návrhářka se se svým týmem do lázeňského města přece jen vydala.

„Tato přehlídka měla být pro radost. Vlastně jsem ani nečekala, že se na ni přijde podívat tolik lidí a udělat si radost. Atmosféra, kterou cítím na mole, je přesně to, co se mi vrací za tu spoustu práce,“ svěřila se designérka po přehlídce, na kterou zavítali nejen pozvaní VIP hosté, pod Sadovou kolonádou se sešly i stovky diváků z lidu, kteří měli touhu se občerstvit krásou.

Kromě návrhářčiných oblíbených modelek, jako je Veronika Chmelířová (33), Petra Růžičková, či Karolína Mališová (23), se na mole objevila také Beatina vnučka Josefína (6) s kamarádkou. „Josefína to dělá pro radost,“ usmívá se návrhářka, která si na vnučkách dohání to, v čem se nemohla realizovat při výchově svých synů. „Já jsem neměla holky. Teď se můžu konečně realizovat a šijeme šatičky pro holčičky,“ vysvětluje návrhářka, která se pustila do tvorby dětské kolekce i v době pandemie koronaviru.

Babička nemusela vnučku dlouho přemlouvat k tomu, aby na její show vystoupila. „Děti v tom žijí. Je to asi stejné, jako když děti žijí v divadelní šatně, tak tíhnou k herectví. Naše holčičky mají tedy tendence předvádět,“ říká Beata Rajská. ■