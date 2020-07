Roli v Havlovi dal režisér i svojí přítelkyni, sexy modelce: A jak je to se stovkami cigaret, které se vykouřily?

Režisér Slávek Horák promluvil o zajímavostech svého filmu Havel. Super.cz

Úterní slavnostní premiérou bude do kin uveden dlouho očekávaný film Havel. My už měli možnost snímek vidět předem a vyzpovídat režiséra Slávka Horáka, který stojí i za scénářem. Už vzhledem k tomu, že je mu teprve pětačtyřicet, převážnou část doby, v níž se snímek odehrává, sám nezažil.

"Začal jsem dospívat v 80. letech, a když mi bylo jedenáct nebo dvanáct, vnímal jsem, že nemohu říkat ve škole, co si myslím... Myslím, že ta atmosféra, kterou jsem nasával koncem osmdesátek, byla dost podobná v 70. letech, jenom tehdy ještě mnohem horší," míní Horák, jenž děj snímku zasadil v čase od uvolněných šedesátek až k sametové revoluci.

Film Havel se představuje

Bontonfilm

V našem videu vysvětlil i to, proč si po oceňované Domácí péči zvolil právě tohle téma. Reakcí diváků se nebojí. "Doufám, že lidé pochopí, že je to film, postavy nejsou karikatury a děj není přesně podle skutečných událostí. Snad to lidi vezmou tak, jak je to zamýšlené," věří.

Na tiskové konferenci padl i dotaz na to, že ve filmové postavy neustále kouří. Režisér uvedl na pravou míru, že sice padly desítky kartonů cigaret, ale pro Viktora Dvořáka, který ztvárnil titulní postavu a je nekuřák, se vozily speciální bylinkové cigarety. "A určitě ke kouření nenavádíme. Většina těch lidí, co kouřila, šla pak do vězení a neskončila dobře. Takže, děti, nekuřte, není to zdravé," uklidňuje kritiky Horák.

ČTĚTE TAKÉ: Takhle se sexy diva Vanda Janda vyfikla na první party po karanténě

Zaujalo nás také to, že na začátku filmu uvidíme v roli uvaděčky režisérovu přítelkyni, modelku a návrhářku Vandu Jandu, o které jsme si tedy mysleli, že už je jeho ex, protože jsme je spolu dlouho neviděli.

"Je to stále má přítelkyně, přijdeme spolu i na premiéru. A je hrozně háklivá na to, že by to měla být role uvaděčky. Takže jsme ji pojmenovali prostě Vanda, aby to byla opravdu její role," uzavřel Horák. ■