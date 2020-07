Monika Štiková, nyní Binias, vylíčila podrobnosti svatební noci. Foto: archiv M. Binias

Podle fotek je zřejmé, že vaše svatební noc proběhla ve třech. To jste nedali pejska na hlídání? Není to trošku tlumič vášní?

Naše noc proběhla ve třech, protože Amálka je pořád s námi a je úplný závislák. A tlumič vášní není. Je to génius a v tu pravou chvíli se odebrala pod postel.

Mluvila jste o tom, že chcete miminko. Doufáte, že jste na něj třeba o svatební noci zadělali? Tedy, jestli po svatebním veselí vůbec něco proběhlo...

Já nevím, třeba ano, bylo by to moc krásný. Ale vše je osud a necháme to na bohu. A proběhlo v nádherné ložnici, kterou jsme měli v hotelu Alchymist na Malé Straně, vše, a bylo to jako vždy krásný.

Bude svatební cesta? Jestli si tedy stihnete změnit doklady na nové jméno.

Svatební cesta bude a již jsme vyrazili. Doklady nejsou problém. Moje sestřička má plnou moc a pomůže nám s tím.

Proč jste vlastně zvolila nepřechýlenou formu jména Binias. Je to kvůli manželově angažmá v Německu?

Příjmení Binias jsem si zvolila, protože Petr má krásné a originální jméno. A Monika Binias krásně zní.

V Německu chcete nadále žít?

Petr má smlouvu ještě na dva roky a daří se mu tam, jak po hokejové stránce, tak je tam úspěšný jako trenér U15. Ale ještě uvidíme, jak dál, protože koronavirus míchá kartami a je možné, že hokejová sezóna nezačne vůbec. ■