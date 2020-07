Novinky z oblasti módy a kosmetiky nemusí stát celé jmění. Levné nákupy pro všechny zajistí Tipli

Patříte mezi milovníky novinek ze světa módy či kosmetiky, rádi byste si nějakou udělali radost, ale odrazují vás vysoké ceny? To už je minulost. Dopřejte si elegantní outfit nebo značkový parfém. S cashbackem od Tipli vaše peněženka nemusí plakat.

Jak Tipli šetří vaše finance?

Komu z nás by se nelíbilo během nákup šetřit? S Tipli je to velmi snadné. Pokud se na portálu zaregistrujete, samozřejmě zdarma. Můžete ihned využívat všechny výhody, které Tipli svým registrovaným zákazníkům nabízí. Jaké výhody na vás zde čekají? Každý den se zde objevuje velké množství slev, které můžete využít v celé řadě známých obchodních řetězců. Slevy se týkají nákupů nebo dopravy. Kromě toho ještě můžete získat část svých utracených peněz zpět. Díky registraci se postačí přes Tipli přepnout do svého oblíbeného obchodu a pak už nakupujete tak, jako obvykle. Jakmile váš nákup obchodník potvrdí, budou vám vrácené peníze připsány na váš účet na Tipli. Vše naleznete přehledně ve svých odměnách. Je to snadné, neváhejte, registrujte se, vyzkoušejte a už jinak nakupovat nebudete.

Módní hity bez starosti a levněji

Oblečení by mělo být nejen pohodlné a příjemné, ale také módní. Veškeré novinky ze světa módy i módních doplňků nabízí obchod s oblečením Freshlabels. Designové kousky, jež skvěle doplní šatník, si zde mohou vybrat nejen ženy, ale i muži. Nabídka je široká a obsahuje modely světových značek i návrhářů. Co by to bylo za outfit, kterému by chyběla dokonalá obuv. I tu si v e-shopu můžete vybrat. Vše na jednom místě a s bonusem od Tipli v podobě cashbacku. Co víc si přát?

Novinky z oblasti módy

Necháváte se rádi inspirovat zahraniční trendy módou. Tu vám nabízí e-shop s módou SheIn. Naleznete zde nejnovější módní kousky, a to jak co se oblečení, tak i obuvi či doplňků týká. Vyberou si zde dámy i pánové. Zajímavé kousky zde můžete objednat i pro své ratolesti. Díky slevovým kupónům a cashbacku od Tipli, které při nákupech můžete uplatnit, se nemusíte obávat závratných cen. S klidem si můžete objednat trendy oblečení nejen pro běžné nošení, ale i na dovolenou či do zaměstnání.

Vylaďte se k dokonalosti

K dokonalému vzhledu patří nejen oblečení, ale také kvalitní kosmetika, která dokonalost dokáže skvěle podtrhnout. Kvalitní produkty určené pro péči o pleť, tělo i vlasy a samozřejmě i parfémy, a to jak pro muže, tak i ženy, nabízí společnost s kosmetikou Sephora. Tento rozsáhlý kosmetický řetězec nabízí své produkty již velmi dlouhou dobu. Díky tomu získal ucelenou představu o potřebách i požadavcích svých zákazníků, což se promítá i v jeho současné nabídce. Tuto privátní značku naleznete také na portálu Tipli a to znamená, že i zde můžete nakupovat se slevami a cashbackem. Tak neváhejte a nechte se hýčkat kvalitními produkty i luxusními parfémy za velmi příjemné ceny. ■