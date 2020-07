Úspěšná kráska z Brna má zase o něco blíž k tomu získat americký pas

Eva žije na oceánem, a tak se v české společnosti objevuje sporadicky.

Po delší době se objevila ve společnosti Eva Doležalová. Modelka a zejména filmařka vyrazila na dámské odpoledne pořádané módním magazínem Harper’s Bazaar. „Bylo skvělé se sejít s kamarádkami, které jsem dlouho neviděla, a k tomu si poslechnout inspirující panely a konverzace. Bylo to opravdu krásné odreagovaní od práce,“ říká rodačka z Brna.

„Jsem workoholik a takové aktivity si dopřávám málokdy. Každopádně v Los Angeles hodně plavu a praktikuji buddhismus, chodím do Kadampa meditačního centra, kde medituji a probíráme buddhismus. To je mým největším potěšením a zájmem. Také si ráda doma zatancuji, nebo se zastavím na kurzy jazz tance, ale v posilovně byste mě nikdy nepotkali. Taky jsem před pár měsíci přestala pít alkohol, tak si držím zdravý životní styl i tímto způsobem,“ rozpovídala se o způsobu života v Kalifornii Eva.

Úspěšná filmařka, která působí zejména za velkou louží, nemohla kvůli pandemii koronaviru odcestovat z Česka, ale nezůstala tady bez činnosti a natočila krátký film s kamarádkou Hanou Vagnerovou, se která ji na akci také doprovodila.

„Jsem opravdu natěšená, že jsem mohla natočit film Raven, už ho máme skoro hotový. Každopádně se tento film pro mě stal osudovým a jsem na tento kousek nejvíce hrdá. Jako další krok přijde jeho distribuce a už přemýšlím, jak z něj udělat celovečerák,“ říká Doležalová.

Ta se v Praze už příliš dlouho nezdrží. Ještě ji čeká natáčení reklamy a koncem srpna by se měla vrátit do USA. „Koncem léta prchám, teda pokud pan prezident USA něco nezmění,“ říká.

Eva se raduje také z toho, že nyní bude moct za velkou louží žít snadněji. „Jen po dvou měsících mi potvrdili zelenou kartu. Obvykle to trvá až devět měsíců, než se úřady vyjádří. Tak se těším na změnu mého statusu v USA. No a za tři roky dostanu americký pas. Stále mi to přijde jako sci-fi, že jsem zelenou kartu tak rychle dostala,“ dodala. ■