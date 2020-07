Kandidát na prezidenta USA Kanye West se hroutil při projevu: Málem jsem zabil vlastní dceru, vzlykal

Kanye West Profimedia.cz

Aniž by to s věcí nějak souviselo, mezi vzlyky sdělil, že když jeho dnes již manželka Kim Kardashian (39) v roce 2013 otěhotněla, zvažovali potrat. „Málem jsem zabil vlastní dceru!“ naříkal West, kterému prý až sám Bůh dal znamení, že to není dobré rozhodnutí.

Bůh mu prý poslal zprávu, když pracoval na počítači v hotelu v Paříži. „Obrazovka byla najednou černobílá a Bůh mi řekl, že pokud chci pos*at jeho vizi, pose*e tu mou."

K příběhu Kanye dodal, že by mu nevadilo, pokud by se s ním po jeho výrocích Kim chtěla rozvést, protože prý alespoň přivedli na svět North. West během projevu vzdal hold i své zesnulé matce, která odmítla jít na potrat, když čekala jeho, a její partner na ni nálehal.

„Moje matka mi zachránila život. Otec mě nechtěl, protože neměl čas. Vůbec bych tu nebyl, kdyby nebylo jí,“ doplnil.

West strávil většinu času řečněním proti potratům. Jeho manželka se k jeho prvnímu shromáždění zatím nevyjádřila. Kandidaturu Westa doposud nepodpořila ani na sociálních sítích. Do poslední chvíle v podstatě nikomu nebylo jasné, jestli kandidaturu rapper vůbec myslí vážně.

West trpí bipolární poruchou. Psychické problémy mimo jiné vedly v roce 2016 k jeho zhroucení. Nějakou dobu pobyl v psychiatrické léčebně a musel zrušit přes 20 koncertů z tehdejšího turné. ■