Marta Jandová s rodinou tráví léto s tátou Petrem: Všechny koncerty v Německu jí zrušili

Marta Jandová si volno s rodinou užívá.

Společně s otcem a jeho rodinou a samozřejmě s manželem Miroslavem Vernerem a dcerou Maruškou strávila i karanténu, protože se do Stříbrné Skalice přestěhovali a teď mají společnou zahradu. "Mě to s Maruškou a Mírou doma bavilo. Bavilo mě, že jsme tady byli jako rodina a měli jsme na sebe čas, i s tátou a jeho rodinou. Nikam se nesmělo, všude byl klid. Taková zvláštní doba... A myslím, že to tady dál vydržíme, nikam se nechystáme. Máme tady rybník, budeme jezdit na paddleboardu. Jen devět rodin pojedeme do Dvora Králové," vyprávěla zpěvačka, která se dokonce v září chystá soutěžit v rámci Paddle Board Festu.

Pokud jde o práci, moc jí Marta nemá. "Většina koncertů se odřekla, mám jen nějaký charitativní koncert a jedny městské slavnosti. Úplně chápu, že města na to už nemají peníze, festivaly být nemůžou. Co jsme měli mít s Die Happy v Německu, je zrušené všechno. A to jsme v dubnu vydali desku. V listopadu bychom měli mít turné, ale bojíme se, že to nevyjde. Ale kromě toho pracuju ještě v rádiu," krčila rameny. ■