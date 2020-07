Havlovi je neuvěřitelně podobný. Nabídky na to, aby jako prezident chodil po akcích, ale herec zásadně odmítá

Viktor Dvořák si podruhé zahrál Václava Havla. Super.cz

Na několik měsíců natáčení filmu Havel se představitel titulní role Viktor Dvořák pravidelně převtěloval do postavy prvního porevolučního prezidenta. Ve své dosavadní filmové kariéře, znali jsme ho hlavně ze seriálů anebo z divadla, už dokonce podruhé.

"Bylo to hezké, režisér Slávek Horák má dar vybrat si kolem sebe fajn lidi," míní herec. Ten na natáčení procházel maskérnou, delší vlasy ani knír si narůst nenechal. "Sice se o tom diskutovalo, ale pak se od toho ustoupilo, už proto, že se při natáčení střídaly scény s knírem a bez kníru, takže by to nebylo ani technicky realizovatelné. Maskéři se vyřádili," vysvětlil.

Na roli Havla dostal režisér na Dvořáka doporučení, protože stejnou roli už ztvárnil ve snímku Pražské orgie Ireny Pavláskové. Jestli by stejnou roli vzal i potřetí, by se ale herec hodně rozmýšlel. "Už jsem měl dvě nabídky být za Havla na nějaké akci, ale to jsem absolutně odmítl," svěřil.

Od září budeme moci Viktora Dvořáka vídat opět v divadle, je členem Městských divadel pražských. "Máme čtyři nebo snad ještě víc premiér, jak se všechno dohání po karanténě, takže to bude docela záhul. Rýsuje se mi nějaké hezké jarní natáčení, ale o tom nemůžu ještě moc říct," uzavřel. ■