Návrhářka svatebních šatů českých hvězd neměla několik měsíců z čeho šít: Koho na veselku obléká letos?

V období koronavirové krize měla ale s šitím svatebních šatů utrum. „Byla to nejhezčí část mé mateřské dovolené. Pracovat jsem nemohla co se týče svatebních šatů. Na druhou stranu jsme šili roušky, abychom dělali něco smysluplného. O to je to teď horší, protože ty odložené termíny se potkávají s těmi původně naplánovanými a teď děláme vše najednou,“ svěřila se návrhářka, která je nyní v jednom kole.

Po několikaměsíční pauze už má také látky, na které musela tentokrát delší dobu čekat. „Už jsem musela upravit způsob kupování látek. Cestovala jsem hodně do Dubaje, ale kvůli mateřským povinnostem jsem to musela upravit a nyní spíš objednávám ze zahraničí, což byl také velký problém, protože normálně krajka přijde do měsíce. Teď opravdu tři měsíce nebylo po krajkách ani vidu, ani slechu, museli jsme čekat, ale nedalo se nic dělat,“ řekla Sabáčková a prozradila, koho oblékne na svatbu letos.

„Letos šiji šaty pro Elišku Jandovou, dceru Petra Jandy (78), myslím, že se nám to povedlo, šaty se nám rýsují a mám z toho radost. Na tuhle svatbu šiji šaty jen pro ni a jsem i ráda. Kvůli koronavirovým opatřením je sezóna tak nabitá, že jsem ráda, že to skončilo u těch hlavních šatů,“ dodala návrhářka, která by víc modelů na veselku dcery frontmana skupiny Olympic, nestihla. ■