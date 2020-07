Jennifer Aniston sdílela děsivou fotku přítele napojeného na přístroje. Tohle je covid, píše

Jennifer Aniston Profimedia.cz

K výzvě se přidala i její kamarádka a kolegyně Courteney Cox (56). „Nemůžeme být tak naivní a myslet si, že jsme to překonali...pokud to chceme zvládnout, a my chceme, že ano? Jedním z kroků k tomu je nosit ty zatracené roušky,“ napsaly herečky ke společné fotce s ústenkami na obličeji. „Udělejte to pro své rodiny. A především pro sebe. Covid postihuje všechny věkové kategorie.“

Fotka jejich kamaráda byla pořízena začátkem dubna. „Díky bohu už se téměř zotavil,“ dodaly Aniston s Cox.

ČTĚTE TAKÉ: Tom Hanks s manželkou mají koronavirus: Hvězdný pár je v karanténě v Austrálii

Druhá jmenovaná už dříve napsala, že jednoho z jejích kamarádů koronavirus postihl. „Po třech dnech příznaků skončil v nemocnici na ventilátoru, s ledvinami v háji...a je to mladý, fyzicky zdatný kluk... a jeho manžel byl naprosto bez příznaků,“ upozornila už začátkem května na nepředvídatelnost nemoci. Jméno kamaráda tehdy neuvedla.

USA patří k nejvíce zasaženým státům. ■