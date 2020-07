Nevím, na co jsem čekala a proč se bála: Petra Vojtková promluvila o těhotenství

Petra a Roman Vojtkovi Foto: Instagram R. Vojtka

Pod snímky na Instagramu se začaly hromadit gratulace, a také dotazy. Na některé se Petra rozhodla odpovědět. Fanoušky zajímalo, zda bude dítě ukazovat na sociálních sítích, kolik přibrala nebo jaká byla její cesta k těhotenství.

„Dlouhá,“ odpověděla upřímně zpěvačka. „Srovnat si sebe sama. Přenastavit mozek, aby tolik nepracoval. Připustit si, že mi nic neuteče...právě naopak,“ napsala Petra s tím, že těhotenství ji změnilo a nastavilo nové priority i žebříčky hodnot. „Řeším jen to důležité, užívám si to a je to krásný. Nevím, na co jsem čekala a proč se bála,“ uvedla.

Co se váhových přírůstků týče, zatím Petra nijak zvlášť nepřibrala. „Dost jsem totiž na začátku zhubla, a tak jsem se dlouho vracela na původní váhu,“ svěřila fanouškům. Zda bude dítě ukazovat na svém profilu, zatím neví.

Vojtková se stane matkou poprvé, její muž Roman má z předchozího manželství dceru Editku a syna Bena. ■