Zatím přibrala jen šest kilo. Podívejte se, jak to sluší krásné moderátorce tři měsíce před porodem

Andrea Antony Michaela Feuereislová

Moderátorka Andrea Antony je v 6. měsíci těhotenství a s manželem se těší na dceru. I když si v jídle nic neodpírá, zatím přibrala šest kilo. Těhotenství prožívá naprosto pohodově a doufá, že to tak i zůstane.

"Jsem v šestém měsíci, tři měsíce přede mnou a zatím dobrý. I na začátku mi bylo dobře, doufám, že už to takhle bude pořád. A pak hurá a dítě bude na světě," přeje si Andrea.

"Mám nahoře šest, možná po dovolené už sedm kilo. Do těch patnácti je to v toleranci, tak doufám, že už to nějak výrazně nevystřelí," řekla Super.cz moderátorka na otevření nového bistro konceptu, kam vyrazila za dobrým jídlem.

"Jsem obecně milovník jídla a v těhotenství se to nezměnilo. Teď mám výmluvu, že jím za dva. Nemám žádné výčitky. Jím víc prasárničky a omlouvám si to tím, že to je pro obě," usmívá se. "Hodně miluju kyselé, ovoce, burgery, ty jsem měla ráda vždycky," upřesňuje.

Před těhotenstvím hodně sportovala. To se ale nyní změnilo. "Než jsem otěhotněla, čtyřikrát týdně jsem sportovala. Teď nedělám vůbec nic. Chystám se, že začnu alespoň jednou týdně chodit cvičit s trenérem, abych měla pocit, že něco dělám," dodala Antony. ■