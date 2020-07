Krásná zpěvačka prolomila velké tabu: Po třech dětech přemýšlí o vaginoplastice

Victoria Velvet Michaela Feuereislová

Victoria Velvet (36) otevřeně promluvila o tématu, o němž se mnoho žen mluvit stydí. Zpěvačka se rozhodla toto tabu prolomit. Victoria je maminkou tří dětí a zvažuje vaginoplastiku. "Rodila jsem i třetí dítě přirozeně, a je to znát," řekla Super.cz.

O zákroku Victoria nepřemýšlí kvůli vzhledu, jde o praktickou stránku věci. "Já se občas nechci smát, abych se nepočůrala. Plenky nepotřebuju, to se nikdo bát nemusí. Ale opravdu o plastice uvažuji. Hodně ženských se o tom stydí mluvit. Proč se mám stydět? Je to téma, o kterém se málo mluví, není na tom nic špatného," říká zpěvačka.

Victoria je maminkou tří dětí. Starší dvě, syna Davida a dceru Annabelle rodila v Česku, syna Zacharyho přivedla na svět v březnu v Turecku. "Malej je Turek, ale už pracujeme na českém občanství," uvedla.

"Třetí porod byl jiný. Měla jsem u sebe manžela, ale neměla jsem v Ankaře rodinu. Nemocnice byla pětihvězdičkový hotel a pustili mě domů už druhý den. Kdybych tam rodila poprvé, to bych si neuměla vůbec představit. Tenkrát jsem ani nevěděla, jak dítě umýt. I v jiných zemích se pouští domů druhý den, ale systém a péče v Česku mi přijde určitě lepší," míní zpěvačka.

Do Turecka ji přivedla manželova práce. "Ale nevím, co bude za pár let. Českou republiku vnímám jako svůj domov," uzavřela Victoria. ■