Ze známých tváří se zatím vypravila k moři nejdál: Takhle to Jitce Boho sekne v podprsence na Kanárech

Jitka Boho se sluní na Kanárech. Foto: instagram J. Boho

Ta zatím zvolila nejvzdálenější destinaci. Vyrazila na Kanárské ostrovy, odkud jako první vlaštovku postovala na sociální sítě fotografii v džínových kraťáscích a červenobíle puntíkované podprsence od plavek. Z lokality je nadšená.

"Tak jo, tohle je trochu kýč, ale je to tu boží. Na Kanárech jsem poprvé v životě a je to zase něco úplně jiného. Pláže jsou poloprazdné, převážně, ubytování soukromé, lidé milí, sluníčko svítí, večery a rána chladnější, ale přes den nádherně. Co víc si přát," pěla ódy o ostrově Fuerteventura, kde tráví dovolenou. ■