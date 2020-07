Takhle zní nové příjmení Moniky Štikové: Ke svatbě se vyjádřily i její dcery Ornella a Charlotte

Monika Štiková s manželem Foto: Instagram M. Štikové

Pokud byste čekali, že její nové jméno bude Biniasová, tak se budete mýlit. Nové příjmení je totiž jen Binias, jak se svěřila Extra.

Na její v životě už druhé veselce chyběly její dcery z prvního manželství. Ty si o svatbě své matky myslí své. „Vsázely jsme se s Ornellou, jestli se to stane. Je smutné, že vlastní dcery netuší, že se vdává jejich máma. Za všechno si však může sama svým chováním k rodině. Ať si dělá, co chce, stará je dost, na rozdíl od jejího manžela,“ svěřila Blesku Charlotte.

Ta se svou matkou už několik měsíců nepromluvila a o dost déle s ní není v kontaktu ani Ornella Koktová (27). Starší dcera Moniky podle jejích slov nového muže své matky ani nezná. „Nechává mě to chladnou, vůbec mě to nezajímá, mám vlastní rodinu a život. Toho týpka, co si vzala, vůbec neznám,“ vzkázala Koktová. ■