Voda jí praskla hodinu po našem rozhovoru: Blonďatá finalistka Miss se pochlubila synem se starořeckým jménem

Kateřina Lébr, dříve Šonková, porodila syna Foto: instagram K. Šonkové Lébr

Tak tohle byla opravdu rychlovka. Hodinu poté, co jsme si dělali při našem rozhovoru legraci, že by jí mohla každou chvíli prasknout plodová voda , modelka a finalistka Miss ČR Kateřina Lébr (33), za svobodna Šonková, opravdu zamířila do porodnice. Teď už se na sociálních sítích pochlubila novorozeným synem.

"To si tak jeden den jedete na akci, kde si z vás dělají srandičky, že vám praskne voda. Vy z toho máte také bžundu a po hodině, co z té akce odjedete, se stane co? A už se jelo do porodnice na Bulovku. Pěkně si to šikulka načasoval," popsala Kačka.

Kateřina Lébr těsně před tím, než jí praskla voda

Super.cz

"Tak tě tu vítám chlapečku. Představuji vám našeho prďolu Timoteje Lébra, který se narodil dnes v 00:50. Bude to noční živel po mamince. Dával si načas a jelikož to nebyl žádný zakrslík (nemá po kom), dal mamince pěkně zabrat. Ale už je to za námi a náš společný život před námi. Pokračování příště. Mamča je K.O a moc jí to teď nemyslí," napsala na Instagram blondýnka, která už nám předem prozradila, že chlapeček dostane starořecké jméno. ■